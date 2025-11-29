Romanya Milli Günü İzmir’de de kutlandı

İzmır Romanya Başkonsolosluğu, Romanya'nın 107. kuruluş yılı nedeniyle resepsiyon düzenledi. Başkonsolos Lilian Zamfiroiu ve Konsolos Nicolae Dan Dima ev sahipliğinde Swissotel Büyük Efes'te gerçekleşen Romanya Ulusal Günü kutlamasına, İzmir'de görev yapan fahri konsoloslar, askeri erkan, ticaret ve sanayi odaları temsilcileri, iş insanları ve akademisyenlerden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

'ANLAMLI BİR FIRSAT'

Gecenin başında konuşan Başkonsolos Zamfiroiu, "Bu kutlama yalnızca geçmişimize ilişkin değildir. Aynı zamanda bizi hala yönlendiren değerlerin, birlik, demokrasi, onur ve dostluk ile barıştan yana güçlü bir kararlılığın yeniden teyididir. İzmir'de böylesine çok değerli dostların arasında bu anı Türk ortaklarımız ve meslektaşlarımızla birlikte kutlamanın son derece anlamlı bir fırsat olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.