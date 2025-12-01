İzmir Başsavcısı Ali Yeldan’ın mutlu günü

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve eşi Didem Yeldan'ın kızı Beyza Yeldan, Ankara'da gerçekleştirilen nikah ve düğün töreniyle Gülten ve İhsan Akpınar'ın oğlu Sedat Akpınar ile evlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez gibi üst düzey yargı mensuplarının da katıldığı törene İzmir iş ve siyaset dünyasından birçok isim de akın etti.

İŞ DÜNYASI VE SİYASET BULUŞTU

Ankara Etimesgut'taki Metromall Nikah ve Konferans Salonu'ndaki törene İzmir'den önemli kişiler katıldı.

Düğün merasiminde İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de yer aldı. Nikah töreninde İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile İZTO Başkanı Özgener de nikah şahitleri arasında yer aldı.