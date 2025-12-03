İzmir Oda Orkestrası yıldızları ağırlayacak

İzmir Oda Orkestrası, 2025-2026 sezonunda dopdolu bir konser takvimiyle İzmirliler ile buluşmaya devam ediyor. Uluslararası kariyeriyle dikkat çeken klarnet sanatçısı Pablo Barrag, solist olarak İzmir Oda Orkestrası'na eşlik edecek. 10 Aralık'ta Büyük Salon'da saat 20.00'de düzenlenecek programda Mendelssohn ve Bernstein'in eserlerinden oluşan zengin bir repertuvar yer alıyor. İzmir Oda Orkestrası Yeni Yıl Konseri ise 20 Aralık'ta düzenlenecek. Yılın son konserinde orkestra, şef Tulio Gagliardo Varas yönetiminde sahne alacak. Bu özel gecenin konuk sanatçısı ise Los Pitutos olacak. Büyük Salon'da saat 20.00'de başlayacak konserin bilet satışı, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor.