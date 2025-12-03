Kuruluş Orhan’da fetihin ayak sesleri

Yayınlanan ilk beş bölümüyle büyük ses getiren Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle de izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
Bölüm tanıtımları beklentiyi yükseltirken, yeni hamlelerin ve yeni karakterlerin de habercisi oldu. Yeni bölümde Orhan Bey, Bursa fethi için yepyeni bir hamle yapar.
Savaştan en çok etkilenen Bursa ahalisinin gönlünü kazanmak için mancınıklarla şehre yardım gönderir. Ancak bu yardım, Bizans cephesinde büyük yankı uyandıracaktır. Orhan'ın Bursa'yı "ahaliyi isyan ettirerek" almaya çalıştığını düşünen İmparator, Flavius ve İznik Tekfuru ile bir araya gelir.
İMPARATORUN KARŞI HAMLESİ
Bu toplantıdan nasıl bir plan doğacaktır? Orhan'ın merhameti Bizans'ın korkusu mu olacaktır? Öte yandan Söğüt'te, kimliği meçhul bir bela ortaya çıkar. Haklarında sadece bir simge bilinen bu gizli düşmanlar kime hizmet etmektedir?
Orhan Bey, bu karanlık gücün izini sürebilecek midir? Flavius, Fatma Hatun'un karşısına çıkar. Fatma'nın ağzından kendi adını duyan Flavius, sürdürdüğü tüccar oyununu nereye kadar götürecektir? Bu tehlikeli yakınlık, Fatma'yı nasıl bir girdabın içine çekecek?
Obada Halime ve Fatma için gelen taliplerin heyecanı yaşanır. Didar Hatun'un da devreye girmesiyle Şahinşah, elini çabuk tutar ve Fatma'yı Yiğit'e ister.