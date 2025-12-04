Esra Erol’da yine zirvede

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5.80 izlenme oranı ve yüzde 23.92 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

YAYINA DAVET ETTİ

Esra Erol'un salı yayınında, 27 yaşındaki Gözde, eşi Zafer Demirbaş'ın kendisini iş arkadaşıyla aldattığı ve borç batağına sürüklediği iddiasıyla gündeme geldi. İstanbul'da yaşayan ve bir çocuk annesi olan Gözde, eşinin iş yerinde çalışan Hazal Günay ile ilişki yaşadığını Esra Erol'a anlattı. Gözde Demirbaş, "Eşimin Hazal Günay ile sık sık iletişimde olduğunu fark ettim. Eşime doğum gününde mesaj attığını gördüm. Ama eşime bir şey demedim sustum. Eşimin çalışanıyken, bir anda bizim iş ortağımız oldu. Beş yıllık evliyim eşim bana bir ayakkabı almamıştır ama Hazal'a özel harcamalar yapmak istediğini yazdığı mesajları gördüm" dedi. İddiaların odağındaki eş işe canlı yayına bağlanarak "İddiaları kabul etmiyorum. Hazal genç bir kız ve ona iftira atıyor" diyerek iddiaları kabul etmedi. Zafer Demirbaş'ın borçları, olayın bir diğer boyutu olarak öne çıktı. Raf ve dolap yapımı sektöründe çalışan Zafer, ekonomik sıkıntıları olduğu için iş konusunda Hazal'dan destek aldığını söyledi. Kendisinin de söyleyeceği şeyler olduğunu bunları konuşmak için yayına geleceğini söyledi.