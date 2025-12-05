Kuruluş Orhan'a İznik görüşmesi damga vurdu!

Türkiye ve dünya gündeminde yer edinen yeni bölümde İznik tekfuruyla yaptığı görüşmeden dönen Orhan Bey, yolda zikir eden bir toplulukla karşılaştı. Topluluğun başındaki derviş tarafından karşılanan Orhan Bey, hem derin nasihatler hem de hayır dua aldı. Kuşatmadan bunalan Bursa ahalisini düşünen Orhan Bey, halkın gönlünü kazanmak için bir plan yaptı.

Kurdurduğu mancınıklarla şehre şifa yardımı gönderen Orhan Bey, hem merhametini hem de liderliğini göstererek önemli bir adım attı İmparator'un daveti üzerine Armodies'e giden Orhan Bey, burada Bizans mparatoru'yla buluştu. İmparatora hediye olarak Kayı mührüyle işlenmiş bir zırh sunan Orhan Bey, "Eğer şartlarımı kabul ederseniz, bu zırh sizi koruyacaktır" diyerek restini çekti. Yaşanan bu olaylar ve İmparator'un vurulmasının hem Bizans'ta hem uçlarda nasıl sonuçlar doğuracağı merakla bekleniyor.