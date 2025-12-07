‘Lipödem yüzeysel bir kozmetik sorunu değil’

KADINLARIN büyük bölümünün lipödem ve selüliti karıştırdığını söyleyen Prof.Dr.Barış Öztürk, "Hastalar, bacak ve basen bölgesindeki düzensiz görünümü kendi kendine 'selülit' olarak niteliyor. Bu yanlış yorumlama yıllar süren denemeler, maddi kayıplar, gereksiz uygulamalar ve inflamasyonun ilerlemesiyle sonuçlanıyor. Lipödem, selülit gibi yüzeysel bir kozmetik sorun değil, mikro dolaşım bozukluğu ve lenfatik baskı ile ilişkili tıbbi bir durumdur. Yapılan her yanlış yönelim, lipödem dokusunun daha da ilerlemesine zemin hazırlıyor" dedi.