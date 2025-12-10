Engin Çağlar’ın ailesinden miras iddialarına sert cevap

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Engin Çağlar hakkında sosyal medyada ortaya atılan miras iddialarına, çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet'ten açıklama geldi. Sanatçının vefatının ardından sosyal medyada "gizli vasiyet", "milyarlarca liralık miras" ve "aile açıklayamıyor" gibi başlıklarla çeşitli iddialar yayıldı. Çağlar'ın çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet sessizliklerini bozarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Paylaşımda "Son birkaç gündür sosyal medyada babamızla ilgili çıkan miras ve vasiyet haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Amaçlanan, kişileri özendirerek bir finansal platforma yönlendirmek ve manipülasyon yapmaktır. Bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar, 1 Kasım'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu 85 yaşında hayatını kaybetmişti.