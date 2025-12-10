Kış enfeksiyonlarına karşı bağışıklığınızı güçlendirin!

Kış aylarında artan enfeksiyon riskine karşı bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğini belirten uzmanlar, protein, Omega-3, C ve D vitamini ile probiyotik gıdaların günlük beslenmede mutlaka yer alması gerektiği konusunda uyardı.
Uzmanlar, her öğünde protein tüketilmesi, haftada iki kez balık yenmesi, günlük C vitamini ihtiyacı için mevsim meyvelerinin tercih edilmesi ve kışın D vitamini takviyesinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgularken, yoğurt gibi probiyotikler ile soğan ve sarımsak gibi prebiyotiklerin bağırsak sağlığını desteklediğinin altını çizdi.
UZUN YAŞAMIN SIRRI BAĞIRSAK SAĞLIĞINDA
Uzm. Dr. Sadettin Dolar, bağırsak sağlığının uzun yaşam üzerinde belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekerken, son araştırmaların 100 yaşını aşan bireylerin bağırsaklarında vücudu enfeksiyonlara ve kronik hastalıklara karşı daha dirençli kılan yararlı bakterilerin baskın olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.
Uzm. Dr. Dolar, lif açısından zengin beslenmenin, fermente gıdalar tüketmenin, doğru stres yönetimi ve düzenli fiziksel aktivitenin bağırsak mikrobiyotasını olumlu etkilediğini vurgulayarak, "Günlük 30 gram lif, fermente gıdalar ve haftada 30 çeşit bitkisel besin tüketimi mikrobiyota çeşitliliğini arttırıyor. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa, bağırsağınız o kadar güçlüdür" dedi.
AZ UYKU KALP İÇİN TEHLİKE
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyadaki ölümlerin en başında yer alan etkenlerden olduğunu söyledi. Kalitesiz uykunun kalp krizi ve ritim bozuklukları riskini artırdığını belirten Kahraman, "Az uyursak vücuttaki inflamasyon dediğimiz iltihabi süreç tetikleniyor. Bu da kalp damar tıkanıklıklarını arttırıyor.
Günde 7 saatten daha az uyuyan kişilerde kalp damar tıkanıklıklarına bağlı kalp krizleri daha sık görülüyor" dedi. Gece geç yatmanın uyku kalitesini bozduğunu belirten Kahraman, özellikle saat 23.00 ve 24.00'ten sonraki uykularda uyku kalitesinin bozulduğunu dile getirdi.
'ÇOCUKLARI HASTALIKLARDAN KORUMAK MÜMKÜN'
Uzm. Dr. Soner Demirel, çocuklarda kış hastalıklarının çoğunun basit önlemlerle engellenebileceğini belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu. Demirel, "Eller en az 20 saniye sabunla yıkanmalı. Okuldan dönüşte, yemeklerden önce ve tuvalet sonrası mutlaka temizlik yapılmalı" dedi. Ev ve okul ortamlarının düzenli havalandırılmasının şart olduğunu belirten Demirel, "Nem oranı yüzde 40-60 arasında olmalı. Kuru hava virüs yayılımını hızlandırıyor" ifadelerini kullandı. Çocukların kat kat giydirilmesinin terleme ve üşümenin önüne geçtiğini söyleyen Demirel, soğuk havalarda atkı, bere ve eldiven kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.