Güllü’nün kızına cinayet sorgusu

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'da 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili ilk günden itibaren 'cinayet' iddiası gündeme geldi.
Şüpheli ise hayatını kaybettiği gece yanında olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'di. Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçma planları yapması üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İkili 'kasten öldürme suçundan' önceki gün gözaltına alınırken, iki genç kadının Büyükçekmece'deki son görüntüleri dikkat çekti.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.
BİR KİŞİYE DAHA GÖZALTI
Haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul'da yakalandıktan sonra Yalova'ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu sağlık kontrolünden geçirildi. Bu arada operasyonda, olay günü evde bulunan 17 yaşındaki İrem isimli bir kişi de gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın sevilen şarkıcının ölümüyle ilgili harekete geçti.
'ANNEMİ ÖLDÜRDÜM' MESAJI
Savcılığa Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in aile dostuna "Annemi öldürdüm" mesajı attığını söyledi. Öte yandan Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız'ın iddiaları ise dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız'ın, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine ev teklifinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.