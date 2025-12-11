Güllü’nün kızına cinayet sorgusu

BİR KİŞİYE DAHA GÖZALTI

Haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul'da yakalandıktan sonra Yalova'ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu sağlık kontrolünden geçirildi. Bu arada operasyonda, olay günü evde bulunan 17 yaşındaki İrem isimli bir kişi de gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli ifade vermek üzere Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın sevilen şarkıcının ölümüyle ilgili harekete geçti.