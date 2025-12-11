Güneş sonunda gerçeği öğrendi

atv'de salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizi Gözleri KaraDeniz, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

NERMİN, İYİLİK MELEĞİ ROLÜNDE

Azil'i vurulmaktan Sancar kurtarmıştır. Azil ve Güneş konuşup yeniden denemeye ancak daha ağırdan almaya karar verirler. Fakat düğün günü terk edilmeyi hazmedemeyen Güneş, sürekli Azil'e laf sokar. Peri, İstanbul'a dönmemiştir. Mehmet ile son kez yüzleşmek ister. Nermin ise Güneş'in iyilik meleği rolünü oynar ve ailesinden ona kalan mülkleri vereceğini söyler. Kız istemek için yeni plan yapan ekip reddedilir. Sado, Havva ile aralarını düzeltmeleri için Nermin'e gelir. Konseyi karıştıranları öğrenen Osman Maçari, herkesten hesap sormaya başlar. Azil ve Güneş ise tesadüfen gittikleri yerde büyük bir gerçeği, Güneş'in ailesinin aslında kaza sonucu ölmediklerini, öldürüldüklerini öğrenirler. Dizinin yayınlanan 16 bölüm fragmanı da, dizideki heyecan fırtınasını artırdı.