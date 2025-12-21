“Önümüzdeki sene Eylül’de evleneceğiz”

"KALBİMİN Tek Sahibine", "Aşkımız Olay Olacak", "Ben Tek Siz Hepiniz" ve "Zorun Ne Sevgilim" gibi hit şarkılarıyla hafızalara kazınan İrem Derici, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, İstanbul'dan ev satın aldığını açıkladı. Derici, "Çok çalıştım ama paramı hep sağa sola harcadım. Bu defa bir şey yapıp ev aldım. Uzun yıllar kocamla yaşayacağım, çocuklarımı doğurup büyüteceğim bir ev" dedi. Ünlü şarkıcı, ilişkisiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunarak, "Artık bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyorum. 2026 yılının Eylül ayında evlenmeyi düşünüyoruz" dedi.