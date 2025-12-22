Cihan Şensözlü ve 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan menajer Eser G. Küçükerol, marka danışmanı Yiğit Macit ve M. Ali Gül, şoför İsmail A. Akçay, modeller Mehmet Güçlü ve Gizem Türedi ile magazinci Cihan Şensözlü adliyeye sevk edildi. Yiğit Macit, M. Ali Gül, Mehmet Güçlü, Cihan Şensözlü 'fuhuşa teşvik ve aracılık', İsmail A. Akçay 'uyuşturucu ticareti' ve 'fuhuşa teşvik' ve Eser G. Küçükerol 'uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' suçlarından tutuklandı. Gizem Türedi ise 'yurtdışı çıkış yasağı' ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.