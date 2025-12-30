Türkü’den duygulandıran paylaşım

USTA sanatçı Edip Akbayram'ın vefatının ardından zor günler geçiren Türkü Akbayram, babasının doğum günü için duygulandıran bir paylaşım yaptı. Her geçen gün babasını daha fazla özleyen Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı. Babasının fotoğrafının yer aldığı bir karesini yayınlayan Akbayram, şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar zaman geçerse geçsin... İnsan ilk günkü gibi inanamıyor, çoğu zaman da kaçıyor hayattaki bu en hakikatli gerçekten. Yoksa yaşayabilmek ne mümkün, insan en sevdiği insanın yokluğuna nasıl dayanır aksi takdirde."