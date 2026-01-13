Dünya Filistin’le tek yürek oldu!

FİLİSTİN
'DE yaşanan dram magazin dünyasında da büyük yankı uyandırıyor. Filistinli üç kardeşin kurduğu "Le Trio Joubran" konser için geldikleri İstanbul
'da Kalyon Kültürdeki Kalanlar Filistin sergisini ziyaret etti. 6 farklı bölümden oluşan sergi sanatçıların derinden etkiledi. Filistin'de yaşanan zulmü sanat, hafıza ve tanıklık üzerinden ele alan sergi, 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından açılmıştı. Sergi Tarihi Taş Konak'ta 30 Mart'a kadar devam edecek. Öte yandan Altın Küre Ödülleri töreninde aralarında Mark Ruffalo ve Ariana Grande'nin de bulunduğu bazı ünlü isimler, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimini protesto eden rozetler taktı. 10 Ocakta ise Los Angeles
'taki tarihi Fonda Theatre, dünyanın zulüm gören halkları için yeniden sahneye dönüştü. Artists For Aid serisinin üçüncü konseri, bu yıl tüm gelirini Filistin ve Sudan
'daki savaş mağduru çocuklara aktaracak. Konserin sunuculuğunu Filistinli kökleriyle her fırsatta Siyonist barbarlığa karşı duran Bella Hadid
ile oyuncu Pedro Pascal üstlendi.