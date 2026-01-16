Derya Çayırgan’a adli kontrol şartı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlarından 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın ise İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

'PANDEMİDE TANIŞTIK'

Soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, verdiği ifadede Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğunu iddia etmişti. Çayırgan ise dün alınan ifadesinde şunları söyledi: "Bana sormuş olduğunuz Ekrem İmamoğlu isimli şahısla, 2021 yılında pandemi döneminde karşılaştım. Kendisine 'Merhaba başkanım, nasılsınız?' dedim. Milli takım oyuncusu olduğumu söyledim. Kalabalık ortamda kısa bir sohbet ettik. Ankara'dayken biri bana İmamoğlu'nun telefon numarasını verdi. 'Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi. 2021-2023 yılları arasında kendisini ziyaret etmek için aradım. Bana verilen randevu tarihinde Florya'da bulunan tesislerde kendisini ziyaret ettim. Kısa süre sonra İstanbul'daki yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ettim. Bana "İBB'de oynamak ister misin?" diye sordu. Atletik yapıları nedeniyle oynayamayacağımı söyledim." Kendisine Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu'nu tanıyıp tanımadığı da sorulan Çayırgan, bu isimleri tanımadığını beyan etti.

MASAK tarafından yapılan inceleme kapsamında banka hesap hareketleri Derya Çayırgan'a soruldu. Çayırgan, "MASAK incelemesindeki tespitler, kendi birikimlerimi dövize çevirip bankaya yatırmamdan kaynaklanmaktadır. 2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021'den sonra birikimlerimin bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Bu paraları banka hesabımda değerlendirdim" dedi.

SPORA VEDA ETMİŞTİ

DERYA Çayırgan, 8 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla voleybola veda ettiğini duyurmuştu. Çayırgan, "8 yaşında başladığım voleybolu, 38 yaşında büyük bir gurur ve büyük bir veda ile sonlandırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.