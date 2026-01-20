Işın Karaca’dan 25. sanat yılına özel yeni albüm

TÜRK pop müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, müzik kariyerinin 25. yılına özel hazırladığı yeni albümünü dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni albümünün 23 Ocak 2026 tarihinde yayımlanacağını duyurdu. "Yeni albümde, Karaca'nın müzik kariyerine damga vuran şarkılarının yanı sıra, bu şarkıların özel remix versiyonlarının da yer alacağı bildirildi. Paylaşımda "çok az kaldı" ifadelerine yer veren sanatçı, albüm için geri sayımın başladığını belirtti. Uzun yıllardır müzik dünyasında güçlü yorumu ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Işın Karaca'nın 25. sanat yılına özel hazırladığı bu proje, Yeni albüm, 23 Ocak 2026 itibarıyla dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.