Moldova’da Özçivit rüzgarı esecek!

atv ekranlarının sevilen oyuncusu Burak Özçivit, Avrupa'da düzenlenecek özel bir etkinlik kapsamında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, 12 Mart'ta Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan "Nicolae Sulac" Ulusal Sarayı'nda sahne alacak. Etkinlikte, Türk dizilerinin unutulmaz müzikleri senfoni orkestrası eşliğinde sanatseverlerle buluşacak. Programda, Burak Özçivit'in rol aldığı ve uluslararası alanda büyük ilgi gören "Kuruluş Osman" başta olmak üzere, pek çok Türk televizyon tarihine damga vurmuş dizilerin müziklerine yer verilecek. TÜRK DİZİLERİNİN GÜCÜ atv'de yayınlanan ve uzun süredir reyting listelerinde üst sıralarda yer alan "Kuruluş: Osman" dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Özçivit'in, yurt dışındaki geniş hayran kitlesiyle bir araya geleceği etkinliğin, Türk dizilerinin kültürel gücünü uluslararası platformda bir kez daha ortaya koyması hedefleniyor. Organizasyon yetkilileri, etkinliğin Avrupa'daki Türk dizisi izleyicilerinin yanı sıra farklı ülkelerden sanatseverler tarafından da yoğun ilgi görmesinin beklendiğini ifade etti.