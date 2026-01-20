İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Karan, getirildiği adliyede ifadesinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Ümit Karan'ın kan ve idrarında kokain maddesi tespit edildi. Raporda Ümit Karan'dan saçlarının kısa olması sebebiyle saç örneği alınamadığı da belirtildi. Öte yandan aynı operasyonda tutuklanan ve Ümit Karan'a uyuşturucu sattığı tespit edilen Timuçin Ünal'ın da test sonuçlarında kokain bulundu.