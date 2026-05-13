SON DAKİKA: Galatasaraylı futbolcu Torreira’ya saldırmıştı! Yusuf Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Nefret beslemeye başladım'

'TORREİRA'YA KARŞI NEFRET BESLEMEYE BAŞLADIM'

Yusuf Y.'nin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Yusuf Y., "Ben İpek B.'yi mesleğini fotoğrafçı olarak bildiğim kişiye platonik olarak duygu beslemekteydim. İpek B. benden rahatsız olduğu için daha önceden hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. Ben bu uzaklaştırma kararını hiç ihlal etmedim. Ancak İpek B.'nin futbolcu Lucas Torreira ile 1 yıl önce instagram uygulaması üzerinde birlikte fotoğraflarını görmem sebebiyle Torreira'ya karşı nefret beslemeye başladım. Bana sormuş olduğunuz twitter hesabı bana aittir. Bu hesapta Torreira hakkında atılmış olan twitleri de ben yazdım. Yazmadaki sebebim Torreira'ya olan nefretimden kaynaklanmaktadır. Dün Torreira'nın ve ailesinin instagram uygulaması üzerinden yaptıkları paylaşımda nerde bulunduklarını öğrenmem üzerine bir anlık sinirle Torreira'ya zarar vermek için plakasını hatırlamadığım bir taksi ile adrese gittim. Torreira'yı görür görmez yüzüne bir defa yumruk attım" ifadelerini kullandı.