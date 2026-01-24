Usta sanatçı Haldun Dormen’in cenaze programı belli oldu

97 yaşında hayatını kaybeden Türk Tiyatrosu'nun usta ismi Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu. Usta isim yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek anma töreninin ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'nda defnedilecek. Dormen, 6 Ocak'ta hastanede tedavi altına alınmıştı. Duayen sanatçı, dün 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Devlet Sanatçısı Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu. Dormen için düzenlenecek anma töreni, yarın saat 10.30'da, sanatçının kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.