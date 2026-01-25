Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Doğukan Güngör o diziden kovuldu!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör, oynadığı dizisinin kadrosundan çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınan 19 şüphelinin sonucu savcılık dosyasına ulaştı. Gelen rapora göre aralarında bir dizinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör'ün de olduğu 14 kişinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
HEM KOKAİN HEM ESRAR
RAPORA göre Güngör'den alınan kan ve saç örneğinde hem kokain hem de esrar maddesine rastlanıldı. Ünlü isim, haber sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 4 sezondur başrolünde yer aldığı dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
'KENDİME SÖZ VERMİŞTİM'
KARAR sonucu büyük şaşkınlık yaşayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güngör, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım diziden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım. Bu kötü günlerde sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim."
Öte yandan Güngör ile aynı dizide oynayan Feyza Civelek'in benzer durum yaşamasına rağmen diziden çıkarılmaması ve herhangi bir yaptırım uygulanmaması sosyal medyada 'çifte standart' konusunu gündeme getirdi. Kullanıcılar Civelek'in dizinin senaristinin kızı olduğu için bu tip bir durumla karşı karşıya kalmadığını iddia etti.