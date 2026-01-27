Özkan’ın doktoru: Donör netleşmedi

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan
'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Sanatçının doktorlarından Prof. Dr. Onur Yaprak, Özkan'ın karaciğer nakli yapılması yönünde karar alındığını belirterek, "Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.