Ünlülere yeni operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, dün sabah erken saatlerde operasyon düğmesine bastı. Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Düzenlenen şafak operasyonunda Reynmen adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, komedyen Hasan Can Kaya, rapçi Emirhan Çakal gibi isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan aramalar neticesinde 2 gr. esrar, 1 adet 7.65 mm. çapında tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Öte yandan önceki gün aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can da tutuklandı.

Yapılan soruşturmaya bağlı olarak gözaltı kararı verilen ve yakalanan ünlü isimler şu şekilde:

● Hasan Can Kaya

● Yusuf Aktaş

● Emirhan Çakal

● Mazlum Aktürk

● Mert Eren Bülbül

● Sıla Dündar

● Döndü Şahin

● Burak Güngör

● Ahmet Can Dündar

● Berkcan Güven

● Fırat Yayla

Aralarında Enes Batur, Yaren Alaca gibi isimlerin de yer aldığı; yurt dışında bulunduğundan dolayı hakkında yakalama kararı çıkarılanlar ise şöyle:

● Enes Batur Sungurtekin

● Barış Murat Yağcı

● Ecenaz Üçer

● Kemal Can Parlak

● Çağrı Taner

● Turgut Ekim

● Barbaros Dikmen

● Yaren Alaca

● Nisa Bölükbaşı