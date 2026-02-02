FATiH ÜREK’E hüzünlü veda

107 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ürek dün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının ailesi ve dostlarının olduğu cenazede Petek Dinçöz, Deniz Seki, Yonca Evcimik, Yeliz, Özlem Yıldız gibi ünlü isimler camiye geldi. Şarkıcı son yolculuğuna uğurlanırken ablası da gözyaşlarına boğuldu. Şarkıcı Yonca Evcimik arkadaşının resmine bakarken zor anlar yaşadı. Petek Dinçöz ise "Acı bir gün benim çocukluğumu bilir söyleyecek bir şey yok" dedi. Ünlü şarkıcı, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'n defnedildi.