Tarkan çıtayı zirveye taşıdı

İSTANBUL'DAKİ konser serisine dolu dizgin devam eden Tarkan, sahnesinde Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan'ı konuk etti. İkilinin "Yakar Geçerim" şarkısındaki unutulmaz düeti izleyicilerden büyük alkış toplarken, Pekkan'ın Tarkan'a yönelik övgü dolu sözleri geceye damga vurdu. Daha önceki konserlerinde Cem Yılmaz, Sibel Can ve Ata Demirer gibi isimleri ağırlayarak dinleyicilerine sürprizler yapan Tarkan, bu kez de süper starla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Ajda Pekkan, Tarkan'a olan takdirini kalabalığın önünde dile getirerek, "Bir tanecik starım benim... Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. İkilinin sahnedeki samimi diyaloğu ve enerjisi, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi