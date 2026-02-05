A.B.I. zirveye yerlesti

EKRANLARA hızlı bir giriş yapan A.B.İ. dördüncü bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı. A.B.İ. Tüm Kişiler'de yüzde 9,84 izlenme oranı ve yüzde 25,67 izlenme payı, AB'de yüzde 8,27 izlenme oranı ve yüzde 22,96 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 10,04 izlenme oranı ve yüzde 24,61 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı.

SIR PERDESİ ARALANDI

Çağla'nın vurulduğunu duyan Doğan, saldırganların peşini bırakarak hemen Çağla'nın yanına koştu. Çağla'nın olaya polisi karıştırmak istememesi ve hastaneye gitmeyi reddetmesi üzerine müdahaleyi Doğan yaptı. Behram'ın geçmişini araştırmaya devam eden Doğan, Melek'i hapisten çıkarmanın yolunun fotoğrafta Behram'ın yanında yer alan kişilerin kimliğini ortaya çıkarmak olduğunu düşündü. Genco'yu konuşturmaya çalışan Doğan, elde ettiği ipuçlarını birleştirerek Behram'ın aslında Berdan olduğunu çözdü. Ardından Behram'ın karşısına çıkan Doğan, "Geçmiş olsun Berdan Sancar" sözleriyle gerçeği yüzüne vurdu. Bu ana Çağla'nın da tanık olmasıyla birlikte yaşadığı şok yüzünden okundu. manın tek yolukimliğini