Avşar: Fazilet hem korkulacak hem sevilecek bir kadın

ATV'NİN yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizide Hülya Avşar'ın hayat verdiği Fazilet Aydan ise güçlü duruşu, keskin zekası ve kontrol etmeyi seven yapısıyla dikkat çeken bir kadındır. Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Hülya Avşar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Fazilet yaşadıklarını hak etmediğini düşünen bir kadın. Herkese karşı sinirli, herkese karşı bir hırsı var. Bu bununla da adım adım hikayenin içinde emin adımlarla hedefine yürüyen bir kadın. Hem sevilebilecek bir karakter, hem korkulacak bir karakter; ikisinin ortası bir çizgi, önemli bir çizgi."