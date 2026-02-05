Tuğçe Tayfur, üçüncü eşine boşanma davası açtı!

FERDİ Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın'a "aldatma" iddiasıyla boşanma davası açtı. Skandalın boyutu, farklı kadınlarla özel mesajlar ve gizli buluşmalarla ortaya çıktı. Tayfur, 3. eşi olan Muhammet Aydın'ın farklı kadınlarla yazışmalarını ve birlikte çekilmiş fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu. Dava dosyasında öne çıkan iddialara göre, Aydın Y.D. adlı kadınla Tuğçe Tayfur'un bir dönem sahip olduğu kafede gizlice buluşuyordu. İkili arasındaki yazışmalarda Y.D, kameralara yakalanmamak ve rezil olmamak istediğini belirtmişti.