Uyuşturucu testleri pozitif çıktı

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında, 29 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki tetkikleri sonuçlanarak dosyaya eklendi. Gelen verilere göre Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın uyuşturucu test sonuçları pozitif olarak kayıtlara geçti. Raporda, söz konusu isimlerin örneklerinde kokain, esrar etken maddeleri ve bu maddelerin metabolitlerine rastlandığı ayrıntılı olarak yer aldı.

İKİ İSİM İÇİN NEGATİF RAPORU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici'nin Adli Tıp Kurumu'ndaki test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. Bu gelişmenin, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ve şüphelilerin hukuki durumlarında belirleyici olması bekleniyor. Geniş kapsamlı yürütülen operasyon sonucunda daha önce Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Gülşah Rojin Demir, Hatice Kuzu, Melisa Ğadiş, Sara Ersoy ve Yasmin Yürük'ün tutuklanmasına karar verilmişti.

EK İFADEDE ADI GEÇTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonlarda, Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz arasında yer alan Yasmin Yörük'ün savcılığa sunduğu ek ifadede dikkat çeken detaylar yer aldı. Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü belirten Yasmin Yörük, "Ali Kaya bana uyuşturucu madde verdi. Yanımda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu" dedi.