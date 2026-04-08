164 milyona Türkçe şarkı paylaştı

DÜNYACA ünlü ABD'li rapçi Cardi B, paylaşımıyla Türk müziğini gündeme taşıdı. 164 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Türkçe bir şarkı paylaşan ünlü isim, kısa sürede özellikle Türk sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Cardi B'nin paylaştığı parçanın Rubar Ahmed'in Sensizlik Bir Hançer (Bezarî) şarkısı olduğu görülürken, paylaşım kısa sürede gündem oldu.Cardi B, Instagram hikâyesinde Türkçe sözlü "Sensizlik Bir Hançer" isimli parçaya yer verdi. Rap yıldızının bu paylaşımı özellikle Türk kullanıcılar arasında büyük ilgi görürken, paylaşım kısa sürede birçok platformda konuşulmaya başladı.