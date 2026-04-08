İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

TÜRK müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır bir enfeksiyona yakalandığı öğrenilen sanatçının sağlık durumu yakından takip edilirken, yakınları da hastaneye akın etti. Edinilen bilgilere göre yoğun konser programının ardından İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses, aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, ünlü sanatçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanatçının ağır bir virüse yakalandığı öne sürülürken, kesin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tatlıses bir süre gözlem altında tutulacak.