Sette kardeşlik ekranda dram

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ.'nin sevilen oyuncuları Tuğçe Açıkgöz ve Mert Demirci, verdikleri röportajda canlandırdıkları karakterlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gülüşan karakterine hayat veren Tuğçe Açıkgöz, karakteriyle kurduğu bağı şu sözlerle anlattı; "Gülüşan'ı ilk okuduğum anda oynamayı çok istedim. Çok güçlü ama bir o kadar da sevgiye ihtiyaç duyan, kalbi çok büyük bir kız. Kardeşi Melek'e tutunarak ona sahip çıkmaya çalışan bir abla." Sefa karakterinin, Gülüşan'ın hayatında onu koruyan önemli bir figür olduğuna da dikkat çekti. Sefa karakterine hayat veren Mert Demirci ise karakterinin iç dünyasını şu sözlerle dile getirdi: "Sefa, güçlenmeye ihtiyaç duyan bir karakter. Mücadele edebilmek için Gülüşan'a ihtiyaç duyuyor." Zoraki bir evlilikle başlayan Gülüşan ve Sefa'nın ilişkisine de değinen Demirci, gelişen yakınlaşmanın nedenini şu sözlerle açıkladı: "Sefa, Gülüşan'ın içinde kendini görüyor. Bu yüzden onun için savaşmaya başlıyor."