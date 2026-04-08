Yeniden Sinematek başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, nisan ayında her pazar günü "Var Olmanın İzleri: Zaman ve Hatıra" temasıyla Elhamra Sahnesi'nde İzmirliler ile buluşuyor. Pazar günleri 19.00'da gerçekleşecek programda, dünya sinemasından başarılı belgesel filmleri ve yönetmen söyleşileri yer alacak. Gösterimler kapsamında Yüreğini Eline Al ve Yürü, Güneşsiz filmi, Kum Taneleri filmleri gösterilecek. "Katmanlar Oluşturmak: Şekil ve Renk ile Kişisel Hikayeler" adlı atölyenin yürütücülüğünü ise Sarah Gross üstlenecek. Atölye için başvurular https://kultursanat.izmir.bel.tr/ adresinden alınacak