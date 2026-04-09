Dua Lipa: “Filistin davası benden büyük”

DÜNYACA ünlü şarkıcı Dua Lipa, Filistin davasına verdiği destek nedeniyle gelebilecek olumsuz tepkilerle yüzleşmeye hazır olduğunu belirterek güçlü bir açıklama yaptı. Kosova kökenli pop yıldızı, taciz edilme, kara listeye alınma ya da kariyer fırsatlarını kaybetme risklerinin kendisini ilgilendirmediğini, Filistin davasının kişisel kaygılarının ötesinde olduğunu vurguladı. "Bütün dünya İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak için harekete geçiyor. Lütfen Gazze ile dayanışmanızı gösterin" şeklinde konuşan Lipa, son dönemde, Filistin yanlısı görüşler dile getiren kamuya açık figürlere karşı şiddet çağrısı yapan bir İsrail rap şarkısına da değindi.

"SİYASET BENİM İÇİN DOĞAL"

Sanatçı, şu sözlerle devam etti: "Siyasi konular hakkında konuştuğumda kendimi iki, üç kez kontrol ediyorum. Ama bu benden çok daha büyük bir meseleyle ilgiliyse ve gerekli olduğunu düşünüyorsam, işte o zaman konuşuyorum. Bunu yapmamın tek nedeni bu. Bu benim tek tesellim." Londra'da Kosovalı Arnavut bir ailede doğan Dua Lipa, kökeninin açık siyasi duruşunu etkilediğini de belirterek, "Geçmişim ve kökenim göz önüne alındığında konuşmak benim için doğal bir eğilim. Varlığımın kendisi bile bir anlamda politik. Bu yüzden bu konulara yakın hissetmem benim için alışılmadık bir şey değil" dedi.