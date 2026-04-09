Reytingleri yıktı

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on ikinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı. A.B.İ. on ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 7,56 izlenme oranı ve yüzde 20,88 izlenme payı, AB'de yüzde 4,90 izlenme oranı ve yüzme 15,23 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 6,18 izlenme oranı ve yüzde 16,94 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.

SIR PERDESİ ARALANDI

Yayınlanan son bölümde Tahir'in Doğan'ı suçlayarak içeri attırdığı ve dışarıda kalıp oyunu perde arkasından kurduğu bu bölüm, baba ile oğul arasındaki açık savaşı sert bir yüzleşmeyle başlattı. Nezarette Doğan'a "yanımda ol, seni çıkarayım" teklifini sunan Tahir, karşısında artık geri adım atmayan bir oğul buldu. Doğan bu kez savaşmayı seçti. Çağla, Doğan'ı kurtarmak için hukuki bir yol ararken Tahir'in beklenmedik hamlesiyle dengeler değişti. Mahinur'un suçsuz olduğunu söyleyerek onu serbest bıraktıran Tahir, suçu Doğan'ın üzerine yıktı. Bu hamle bir yandan Mahinur'u özgürlüğüne kavuştururken diğer yandan Doğan'ı daha derin bir çıkmaza sürükledi. Ev cephesinde ise Tahir'in baskısına rağmen aile dağılmak yerine birbirine daha fazla kenetlendi. Çağla, Doğan'ın masumiyetini kanıtlayacak güçlü bir zaman çizelgesi ve görsel delillerle umut verse de Tahir'in kurduğu plan bu dengeyi hızla bozarak süreci yeniden kendi lehine çevirdi. Doğan ise içeride kalmayı göze aldı ve mücadeleyi dışarıdan değil, oyunun tam içinden yürütmeyi seçti. Bu tercih, dışarıda kalan herkes için onun yokluğunu daha görünür kılarken aileyi ilk kez bu kadar savunmasız hissettirdi. Tahir'in kurduğu düzen sarsılmak bir yana, tüm dengeler onun lehine işlemeye devam etti. Bölümün sonunda Doğan, Melek ile Yılmaz'ın evlenmesine engel olmaya çalışsa da Tahir, Melek'i çoktan kontrol altına almıştı. Doğan'ın "Kardeşimi neyle tehdit ediyorsun?" haykırışıyla yere yığılması tansiyonu iyice yükseltti. Düğün gününe geri dönüldüğünde ise Melek ile Tahir arasındaki sır perdesi aralandı.