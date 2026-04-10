A.B.İ’de düğüm sonunda çözüldü

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ.'de ilk bölümden bu yana merak konusu olan büyük sır nihayet açığa çıktı. Tahir Bey'i öldürmek isteyen kişinin, evin küçük kızı Melek olduğu anlaşıldı. Sevilen dizide, Gülüşan ile Sefa'nın düğün gününde yaşanan saldırının perde arkası uzun süredir izleyicinin gündemindeydi. Geçtiğimiz Salı akşamı yayınlanan 12. bölümde, bu gizem çözüldü. Babasının baskılarına daha fazla dayanamayan Melek'in, neşterle Tahir Bey'e saldırdığı anlar bölüme damga vurdu. Her şeyi hatırlayan Tahir Bey ise aile içindeki direnci kırmak için yeni bir plan devreye soktu. Yaptıklarının bedelini ödetmek istercesine, abisine zarar gelmesini istemeyen Melek'e son kozunu oynadı ve onu Yılmaz ile evlendireceğini açıkladı.

MELEK İLE YILMAZ EVLENİYOR

Bölümün finalinde Doğan, bu evliliğe engel olmaya çalışsa da Tahir Bey çoktan kontrolü ele geçirmişti. Doğan'ın "Kardeşimi neyle tehdit ediyorsun?" haykırışıyla yere yığılması, gerilimi zirveye taşıdı. Düğün gününe yapılan dönüşte ise Melek ile Tahir arasındaki sır perdesi tamamen aralandı. Gerçekleri abisinden saklamanın yükünü taşıyan Melek, Çağla'nın "Hayatındaki en büyük şansını, abini kaybettin!" sözleriyle yüzleşiyor. Melek'in, abisini kurtarmak için harekete geçeceğinin sinyalleri dikkat çekiyor.