Moda Tasarım Yarışması’nın şampiyonu Halit Tiryaki

TÜRK moda endüstrisine genç, yetenekli ve vizyoner tasarımcılar kazandırmak, insan kaynağına yatırım yapmak amacıyla Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda 20. yıla ulaşmanın gururu yaşandı. Organizasyonda birinciliği Halit Tiryaki kazanırken, Bilgenur Nehir Demir ikincilik, Huriye Kızkut üçüncülük sevincini yaşadı. EİB Moda Tasarım Yarışması'nın Final Defilesi ve Ödül Töreni, Grand Hyatt İzmir-İstinye Park'ta Akif Örük'ün koreografisinde gerçekleştirildi. Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, dünyada hazır giyim endüstrilerinin tasarım ve üretim başlıklarında şekillendiğini, farkı ucuza üretenlerin değil, daha iyi tasarlayanların, markasını dünyaya kabul ettirdiğini vurguladı.