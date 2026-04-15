Avrupa’yı salladı

İzmir'de yaşayan Sahra İnamlık'a 8 yaşında Tip 1 diyabet tanısı konuldu. Dans etmeyi seven ve temel dans eğitimi alan İnamlık, yarışmalara katılan ablası Azra İnamlık'tan (16) etkilenerek Latin danslarına yöneldi. Çalışmalarını sürdüren İnamlık, Yunanistan'ın Selanik kentinde 3 Nisan 2026'da düzenlenen ve Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF) ile Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun (TDSF) etkinlik takviminde yer alan WDSF Koreografi Latin Takım Avrupa Şampiyonası'nda, İzmir'deki Dans Ege Gençlik ve Spor Kulübü adına yarıştı. İnamlık, takım arkadaşlarıyla birlikte 'Yıldızlar Koreografi Latin Küçük Takım' kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

'DANS BENİM İÇİN BİR TUTKU'

İnamlı, toplam 10 ülke ve 15 takımın yer aldığı yarışmada, 'Aegean Legends Kafkas' temalı koreografi ile birincilik elde eden takımda yer aldı. İnamlık, 4 Nisan'da düzenlenen WDSF Open solo yarışmasında da Junior 1 kategorisinde mücadele etti. 17 ülkeden 74 sporcunun katıldığı yarışmada İnamlık, solo kategoride de birincilik elde ederek çifte şampiyonluk kazandı. Yarışma sürecini anlatan Sahra İnamlık, "İlk gün takım yarışması vardı ve takım arkadaşlarımın ilk Avrupa şampiyonasıydı. İki yıldır beraber çalışıyoruz. Beraber üzülüyoruz, beraber zorlanıyoruz, beraber eğleniyoruz. Sonuç açıklanırken çok heyecanlıydık. O an unutulmaz bir anı oldu" dedi. İkinci gün solo performans sergilediğini belirten İnamlık, "Dans benim için sadece eyleme geçmek değil, bir tutku ve bir güç" dedi.