Bakanlıktan sinemaya dev destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü 2026 yılı destek programı kapsamında Türk sinemasına yönelik önemli bir kaynak aktarımını daha hayata geçirdi. 2026/3 sayılı Belgesel Film Destekleme Kurulu kararıyla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 2026/4 sayılı Uzun Metraj Sinema Film Yapım Destekleme Kurulu kararıyla ise 27 projeye toplam 232 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Desteklenen projeler arasında, uluslararası alanda Türkiye sinemasının en güçlü temsilcilerinden biri olan Nuri Bilg