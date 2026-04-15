Muğla’da nostalji rüzgârı esti

Muğla, sinema tarihinin unutulmaz melodilerine ev sahipliği yapan özel bir konsere sahne oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Film Müzikleri Konseri ile sanatseverleri geçmişe uzanan büyülü bir yolculuğa çıkardı. 70'li ve 80'li yılların sinema dünyasına damga vurmuş film müziklerinin seslendirildiği gece, izleyicilere hem duygusal hem de nostaljik anlar yaşattı. Sinemanın altın yıllarından seçilen eserler, güçlü orkestrasyon ve sahne performanslarıyla yeniden hayat buldu. Dönemin ikonik film müzikleri, izleyicileri adeta yıllar öncesine götürürken, salonu dolduran sanatseverler eserlere eşlik etti. Müziğin hafızadaki gücünü bir kez daha ortaya koyan konser, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurdu. Muğla'da düzenlenen bu özel konser, nostaljinin gücünü bir kez daha ortaya koyarken, 70'li ve 80'li yılların unutulmaz film müziklerini yeni nesillerle buluşturması açısından da büyük önem taşıdı.