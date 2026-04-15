Sarayda dengeler değişecek

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle saray içindeki fırtınayı ve cephedeki büyük mücadeleyi izleyiciyle buluşturuyor. Nikâh sonrası dengeler altüst olurken hem kalpler hem kılıçlar sınanıyor. Bu akşam yayınlanacak 22. bölümde Sultan Orhan ve Asporça'nın nikâhı kıyılırken, sarayda dengeler değişir. Nilüfer, yaşadığı büyük acıyla yüzleşirken bu evliliğe nasıl karşılık verecektir? "Aşık değiliz" diyerek yola çıkan Orhan ve Asporça'nın kaderleri, kalplerini de birbirine bağlayacak mı? Bu evlilik onlar için yeni bir başlangıç mı olacaktır? Orhan'ın aşkını kaybetme korkusuyla hareket eden Nilüfer, Asporça'ya karşı açık bir tavır alır. Asporça'nın çocuklara yakınlığına dahi tahammül edemeyen Nilüfer, tepkisini sert bir şekilde ortaya koyar. İki kadın arasındaki gerilim nereye varacaktır? Bu mücadelede Malhun Hatun nasıl bir rol üstlenecektir?