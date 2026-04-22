Devlet Senfoni Orkestrası İzmir’de 23 Nisan için çalacak

BROADWAY sahnelerinden Türkiye'nin en prestijli müzikallerine uzanan kariyeriyle dikkat çeken Ayça Varlıer, müzikal yolculuğuna yepyeni bir deneyim ekliyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 24 Nisan Cuma akşamı Şef Howard Griffiths yönetiminde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri ile sanatseverlerle buluşuyor. Konserde Howard Griffiths'in "Cadı ve Maestro" isimli eseri seslendirilecek. Eserde anlatıcı olarak oyuncu Ayça Varlıer konuk olarak katkı sağlayacak. İZDSO konseri saat 20.00'da başlayacak.