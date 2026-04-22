Merak edilen miras paylaşıldı

Ocak ayında yaşamını yitiren ünlü sanatçı Fatih Ürek'in mal varlığı ve mirasına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Vefatının ardından ortaya çıkan serveti dikkat çekerken, mirasın nasıl paylaşıldığı da kamuoyuna yansıdı.

Sanatçının Bodrum Yokuşbaşı'nda yaklaşık 800 metrekarelik ve değeri 170 milyon TL civarında olduğu belirtilen bir malikanesi bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Ataşehir'de 5 daire, banka hesaplarında nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde bir otomobil ile pırlanta ve mücevherlerinin olduğu ifade edildi. Ürek'in mirasına ilişkin son gelişmeler ise dikkat çekti. Sevilen şarkıcının mirasının hukuki süreçler tamamlanarak sanatçının kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldığı açıklandı. Sanatçının özellikle çok değer verdiği Bodrum'daki eviyle ilgili süreç ise devam ediyor. Öte yandan Ataşehir ve Bodrum'daki taşınmazlar ile aracın satışına ilişkin henüz bir gelişme olmadığı, işlemlerin bürokratik süreç nedeniyle zaman aldığını belirtildi.