Perde açıldı festival başladı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ)'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği Film Festivali, Nasipse Olur filmiyle başladı. Açılış töreninde konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, 32'si yarışma kategorisinde olmak üzere 85 filmin izleyiciyle buluşacağını söyledi. Film Festivali'nin genç yeteneklerin kendilerini ifade edebilecekleri bir alan olarak kurgulandığını belirten Bulduklu, "İzmir'in festivali olma iddiamız var" diye konuştu.

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

Bulduklu, festivali bir geleneğe dönüştürmeyi hedeflediklerine dikkat çekerek, "Biz İzmir'in festivaliyiz ve şehirle daha fazla etkileşim içinde bir gelenek oluşturma vizyonunu ortaya koymaya çalışacağız" dedi. İKÇÜ Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran da festivalin bu yılki mottosunun kültürel miras olduğunu, bu konudaki özel seçkileri de sinemaseverlerle buluşturacaklarını aktardı. Demirkıran, ücretsiz film gösterilerinin İKÇÜ Çiğli Yerleşkesi'nde, Alsancak Kültür ve Sanat Fabrikası'nda, İstinye Park Renk Sineması'nda ve Urla Dam'da yapılacağını bildirdi. Açılış konuşmalarının ardından Nasipse Olur filminin gösterimi gerçekleştirildi.

DOPDOLU PROGRAM

Festival kapsamında bugün, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda, Bela Bartok'un İzinde, Neşeli Günler; Cep Sineması'nda Gazze'yi Görüyorum Afrika gösterilecekken yarınki programda ise İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Aslan Hürkuş Kayıp, Zatonya, UrlaDam'da Bulmaca Kulesi Eve Dönüş, animasyon ve kısa seçkiler yer alacak. 24 Nisan'da ise Cep Sinemasında Bir Meydanın 24 Saati: Eminönü, Sisler Bulvarından Geçtim: Biket İlhan, Biz Neler Çektik, Fotoğraflarda Kalan Gazze filmleri gösterilecek.