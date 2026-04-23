Sabah Gazetesi 41 yaşında

Döneminin farklı görüşlerdeki usta isimlerini bir araya getirerek yayın hayatına başlayan, gazeteciliğin öncüsü Sabah, 41. yılını kutluyor. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu'nun gurur kaynağı olan Sabah Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Albayrak, gazetenin ilkeli yayın anlayışına dikkat çektiği mesajında, "Yayın hayatına başladığı günden bu yana ilkeli, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışını sürdüren Sabah Gazetesi, medya dünyasında güçlü ve saygın bir yer edinmiştir. Gazete, doğru ve hızlı bilgi akışını sağlama sorumluluğunu başarıyla yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı. Serhat Albayrak, açıklamalarını "Zamanın değişen dinamiklerine uyum sağlayan Sabah Gazetesi, modern gazetecilik anlayışına yön veren önemli yayın organlarından biri haline gelmiştir. Geniş içerik yelpazesi, derin analizleri ve farklı görüşlere yer veren yaklaşımıyla okuyucularına zengin ve çok boyutlu bir bakış açısı sunmaktadır. Sabah Gazetesi'nin kuruluşundan bu yana emeği geçen, bu başarıya ortak olan profesyonel kadrosunu ve değerli köşe yazarlarını kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum" ifadeleri ile sonlandırdı.