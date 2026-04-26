“Bizim sektörde bazen ara vermek gerekiyor”

Güzel oyuncu Burcu Özberk, önceki gün alışverişte görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Burcu Özberk, "Hiç bir şey yapmıyorum, herkes gibi normal hayatım devam ediyor. Aileme vakit ayırıyorum, sevdiklerimle zaman geçiriyorum. Ben bu yakaya alışamadım ya. Karşıda kamera gelmiyordu böyle alışveriş merkezinde dolaşırken. Burada çok denk geliyor" diyerek güldü. Oyuncu, "İşler bekliyorum, kendimi içinde hayal edebileceğim işler arıyorum. Bu sene hoşuma giden bir şey gelmedi. Ama güzel işler oldu bu sezonda. Bizim sektörde ara vermek de gerekiyor bazen. Ben yaptığım işlerde 1 proje çalışıp 1 sene ara vermeye çalışıyorum" dedi.