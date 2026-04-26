Çoksesli korodan muhteşem konser

Manisa'da sanatın birleştirici gücü Güzel Sanatlar Lisesi'nin çoksesli akşamında hayat buldu. Bedesten'de salonu dolduran izleyiciler, eserler boyunca hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşarken, müziğin evrensel dili bir kez daha herkesi ortak bir paydada buluşturdu. Koro, geniş repertuvarıyla dikkat çekerken, eserler arasındaki geçişlerde yakalanan uyum ve bütünlük geceye damgasını vurdu. Çoksesli müziğin zengin dokusu, her bir eserde ayrı bir renk ve derinlik kazandırırken, koristlerin sahnedeki uyumu ve enerjisi büyük beğeni topladı.