Halikarnas Balıkçısı Bergama Vapuru’nda anıldı

Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı, 136'ncı doğum gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından tarihi Bergama Vapuru'nda düzenlenen etkinlikle anıldı. "Merhaba Dünya, Merhaba Çocuklar" programı kapsamında 120 çocuğun katıldığı etkinlikte, Körfez turu yapılırken Kabaağaçlı'nın edebi mirası ve doğa sevgisi çocuklara aktarıldı. Gün boyu süren etkinlikte sahne gösterileri ve müzikli masal anlatımlarıyla çocuklara kültür ve sanat dolu bir deneyim sunuldu.