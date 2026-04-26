Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay: Ölümden döndüm

1.5 gün yoğun bakımda kalan Akay ardından taburcu oldu.

Yarın tekrar hastaneye gideceğini ve ameliyat durumunu konuşacaklarını söyleyen Akay, yaşadığı dehşet anlarını da anlattı: "Birden bire karşıdan bize doğru koşmaya başladı. Yaklaşınca pitbull olduğunu anladım. Ben tabii Leo'yu ısırmasın diye onu öyle bir fırlatmışım ki top gibi uçtu. O anda pitbull benim yüzüme atladı. Burnumdan ve dudağımdan yaralandım. Dudağıma 3 dikiş atıldı, burnumda da 9 tane dikiş vardı" dedi.